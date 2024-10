Biancolino è chiaro: “Non dobbiamo mai accontentarci” (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Non mi voglio mai accontentare e non lo farò mai. So da dove vengo, so il mio passato. Nessuno mi ha regalato nulla. dobbiamo andare avanti, senza accontentarci. Questa deve essere una squadra bella con la palla, cattiva e rognosa quando non ha la palla. Bisogna insistere su queste due cose”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Raffaele Biancolino dopo la vittoria interna (6-0) contro l’ACR Messina. “Non mi aspettavo l’impatto così veloce ma conoscendo le qualità dei ragazzi me lo aspettavo – dice – Gli avversari contro di noi devono sudare e devono meritare i punti. Il ritmo è uno dei concetti di questa squadra. dobbiamo decidere noi quando attaccare e quando rallentare. Non deve deciderlo la squadra avversaria”. “D’Ausilio ha avuto un fastidio al flessore. Vediamo domani cosa ci dicono i dottori. Anteprima24.it - Biancolino è chiaro: “Non dobbiamo mai accontentarci” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Non mi voglio mai accontentare e non lo farò mai. So da dove vengo, so il mio passato. Nessuno mi ha regalato nulla.andare avanti, senza. Questa deve essere una squadra bella con la palla, cattiva e rognosa quando non ha la palla. Bisogna insistere su queste due cose”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Raffaeledopo la vittoria interna (6-0) contro l’ACR Messina. “Non mi aspettavo l’impatto così veloce ma conoscendo le qualità dei ragazzi me lo aspettavo – dice – Gli avversari contro di noi devono sudare e devono meritare i punti. Il ritmo è uno dei concetti di questa squadra.decidere noi quando attaccare e quando rallentare. Non deve deciderlo la squadra avversaria”. “D’Ausilio ha avuto un fastidio al flessore. Vediamo domani cosa ci dicono i dottori.

