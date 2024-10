Sport.quotidiano.net - Basket - "B" maschile. Bcl, primo derby a Siena

(Di domenica 27 ottobre 2024) Bcl saldo in classifica nel gruppone a quota 6 punti, frutto di tre vittorie, all’inseguimento di quelle che ne hanno ottenute quattro. Regna l’equilibrio nella "conference" dei lucchesi che provano il secondo blitz stagionale, dopo quello di Cecina, oggi, alle 17.30 (arbitri Barbarulo e Parigi di Firenze), a, sponda Virtus. Per il Bcl è la terza trasferta che dà il via ad una sequenza di partite ad alta pericolosità: in sequenza affronterà la Virtus, la Mens Sana, Quarrata, Arezzo, Empoli e Costone. La maggior parte di queste le ritroveremo nel gruppo delle sei squadre che andrà alla seconda fase, in cerca di un posto nei play-off. E’ ilviaggio nella città del Palio, contro la Virtusche ha, ormai, abbandonato il suo fortino, il "Palavivaldi", per trasferirsi nel più confortevole "Palacorsoni".