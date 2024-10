Ballando con le Stelle 2024 classifica quinta puntata, eliminati 26 ottobre (Di domenica 27 ottobre 2024) Ballando con le Stelle 2024 classifica quinta puntata Nella quinta puntata di “Ballando con le Stelle 2024”, andata in onda il 26 ottobre 2024, la competizione si è accesa con alcune esibizioni straordinarie e alcune sorprese. Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti hanno conquistato il primo posto con la loro accattivante performance. Nina Zilli e Pasquale La Rocca erano alle loro spalle, ma Nina ha annunciato l’intenzione di ritirarsi a causa di un infortunio. Anche Elena Sofia Ricci ha fatto un’apparizione speciale come “Ballerina per una notte”, Ballando con Moreno Porcu. Ecco una breve panoramica dei migliori posizionamenti. A seguire, la classifica della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2024 e gli eliminati del 26 ottobre. Spettacoloitaliano.it - Ballando con le Stelle 2024 classifica quinta puntata, eliminati 26 ottobre Leggi tutta la notizia su Spettacoloitaliano.it (Di domenica 27 ottobre 2024)con leNelladi “con le”, andata in onda il 26, la competizione si è accesa con alcune esibizioni straordinarie e alcune sorprese. Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti hanno conquistato il primo posto con la loro accattivante performance. Nina Zilli e Pasquale La Rocca erano alle loro spalle, ma Nina ha annunciato l’intenzione di ritirarsi a causa di un infortunio. Anche Elena Sofia Ricci ha fatto un’apparizione speciale come “Ballerina per una notte”,con Moreno Porcu. Ecco una breve panoramica dei migliori posizionamenti. A seguire, ladelladicon lee glidel 26

