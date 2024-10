Attentatao a Tel Aviv: camion lanciato contro la fermata del bus (Di domenica 27 ottobre 2024) Un mezzo pesante è piombato su una fermata del bus a Tel Aviv: per la polizia si tratta di un attentato terroristico. L'autore sarebbe stato "neutralizzato" Ilgiornale.it - Attentatao a Tel Aviv: camion lanciato contro la fermata del bus Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Un mezzo pesante è piombato su unadel bus a Tel: per la polizia si tratta di un attentato terroristico. L'autore sarebbe stato "neutralizzato"

