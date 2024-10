Lanazione.it - Apuania non lascia spazio al Ferrara nella seconda di B2

(Di domenica 27 ottobre 2024)di campionato evittoria per la formazione di B2, girone D, dellaTennistavolo. Tra le mura amiche i carraresi si impongono con un secco 5-0 sulin un incontro con poca storia. Per i gialloazzurri due punti sono firmati da Edoardo Cremente (3-1, 3-2), due da Matteo Petriccioli (3-0, 3-0) e uno da Daniel Ruben Gaybakyan (3-1). "Sono contento della prestazione dei ragazzi - dice il dirigente responsabile Giancarlo Betti - la squadra ferrarese è sicuramente di buon livello e noi abbiamo disputato veramente un buon match. Bravi tutti, ma un plauso particolare va a Matteo Petriccioli che ha giocato con costanza e buona qualità ; importante anche il punto conquistato da Daniele Gaybakyan che si è dimostrato solido e continuo, mentre Edoardo Cremente ha giocato in controllo dall’alto della sua esperienza e tecnica.