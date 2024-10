Zonawrestling.net - AEW: Willow Nightingale fuori per commozione cerebrale dopo match in Messico

(Di domenica 27 ottobre 2024) Stop forzato per la star della AEWè temporaneamentedai giochi a causa di unasubita durante il CMLL International Women’s Grand Prix 2024 del 25 ottobre. Di conseguenza, salterà gli eventi di sabato e domenica originariamente previsti ad Arena Coliseo e Arena Mexico. Il comunicato del CMLL “Ci rammarichiamo di informare i nostri fedeli fan che la superstar della AEW,, non potrà partecipare al Sabato di Arena Coliseo e alla Domenica Familiare di Arena Mexico come previsto, a causa di unasubita durante la sua partecipazione al Women’s Grand Prix. In linea con i protocolli stabiliti sia dal CMLL che dalla AEW,deve astenersi da entrambe le date per garantire il suo benessere e una completa guarigione”, ha comunicato il CMLL.