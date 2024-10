Ilrestodelcarlino.it - Addio ad Antonini, tra i fondatori dell’Aido

(Di domenica 27 ottobre 2024) L’Aido in lacrime per Palmiro(nella foto). L’uomo si è spento ieri all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. Era stato tra i(Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) di Montelupone. Era stato anche consigliereprovinciale di Macerata per vari mandati nonché vicepresidente provincialeMacerata. Una vita dedicata al volontariato e specialmente a questa associazione. Il funerale è stato fissato per domani (lunedì) alle 10 nella chiesa di San Francesco a Montelupone. Tutta la comunità si stringe con grande affetto alla famiglia di, un uomo generoso, che ha donato la propria vita per gli altri.