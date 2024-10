Agi.it - Violenza sulle donne, uno studio dell'Iss cerca le 'cicatrici' nel Dna

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - Lalascia '' sul Dnache la subiscono, e capire fino a che punto queste modifiche si estendano all'interno del genomae vittime, e quanto durano i loro effetti nel tempo potrebbe essere la chiave per mettere in atto una prevenzione 'di precisione'. A questo scopo è partita la fase multicentrica del progetto EpiWe (Epigenetics for Women), che chiede la collaborazione di tutte le, attraverso la semplice donazione di un campione biologico. L'iniziativa, insieme a un video realizzato per invitare lea partecipare, è stata presentata oggi nel corso di un convegno dal titolo 'Epigenomicamulticentrico'.