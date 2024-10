Ilgiorno.it - Ups (dopo l’inchiesta) assume 2mila operai

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un’altra delle molte inchieste della Procura di Milano sui cosiddetti "serbatoi di manodopera" e su annesse e presunte frodi fiscali, con al centro grandi aziende di vari settori, porta alla regolarizzazione di alcune migliaia di dipendenti. Ups Italia, società del colosso mondiale della logistica, ha presentato un piano di assunzioni per circalavoratori, oltre ad aver già versato oltre 80 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate. Ups, in sostanza,un confronto costante tra legali e Procura, è intervenuta sul fronte aziendale per eliminare gli aspetti segnalati dagli inquirenti nelle indagini. Proprio per questo motivo dovrebbe cadere la richiesta di interdittiva del divieto di pubblicizzare per un anno propri servizi e beni che era stata avanzata dai pm. L’udienza è fissata per giovedì, ma la Procura chiederà la revoca dell’istanza.