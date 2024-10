Gaeta.it - Un presidio di solidarietà in favore di Anan Yaeesh: mobilitazioni e attivismo davanti al carcere di Terni

Un'onda di solidarietà si sta formando attorno alla figura di Anan Yaeesh, il 37enne palestinese attualmente detenuto nel carcere di Terni con l'accusa di terrorismo internazionale. Domenica 10 novembre, a partire dalle 14, è previsto un presidio di sostegno organizzato dal coordinamento locale per la Palestina e da Rifondazione Comunista. L'iniziativa non passa inosservata, attirando l'attenzione non solo locale, ma anche da altre città italiane, in particolar modo dall'Aquila, da cui si attende l'arrivo di una delegazione di attivisti. Gli arresti e il contesto legale di Anan Yaeesh La storia di Anan Yaeesh inizia a fine gennaio, quando è stato arrestato all'Aquila.