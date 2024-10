Anteprima24.it - Tragedia in Irpinia, bimba muore schiacciata da un cancello

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoper la comunità di Fontanarosa. Una bambina, di 11 anni, è morta in seguito a un incidente, a causa dello schiacciamento di un. Sul posto si sono portati prontamente i Carabinieri della locale stazione, un’ambulanza del 118 e anche un’eliambulanza. All’arrivo sul posto, i sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Sul posto anche Vigili del Fuoco per assistenza e Carabinieri per le indagini di rito. Le comunità sotto choc per l’accaduto si stringono in queste ore all’immane dolore dei familiari. L'articoloinda unproviene da Anteprima24.it.