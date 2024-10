Serie C 2024/25: l’Arezzo rimonta e batte la Spal, vittorie anche per Cerignola e Alcione (Di sabato 26 ottobre 2024) Si è concluso il sabato della Serie C 2024/25 con le ultime gare in programma alle 17.30. Nel girone A arriva l’importante vittoria dell’Alcione Milano, che supera 1-0 il Lumezzane grazie ad una rete di Bagatti e continua a sognare: i neopromossi infatti sono attualmente al terzo posto della classifica con 22 punti, a -2 dal Vicenza secondo. Poker della Virtus Verona, che stende 4-1 una Clodiense sempre più in crisi e si issa in zona play-off grazie al quarto successo consecutivo. Finisce a reti bianche infine tra Renate e Caldiero Terme. Nel girone B successo fondamentale dell’Arezzo, che rimonta e batte 2-1 la Spal davanti ai propri tifosi: al gol iniziale degli estensi di Karlsson rispondono Renzi e Gaddini. I granata toscani si portano così a quota 22 punti, al pari di Torres e Ternana, e a -1 dalla capolista Pescara. Sprofonda invece la Spal, terzultima con soli 7 punti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Si è concluso il sabato della/25 con le ultime gare in programma alle 17.30. Nel girone A arriva l’importante vittoria dell’Milano, che supera 1-0 il Lumezzane grazie ad una rete di Bagatti e continua a sognare: i neopromossi infatti sono attualmente al terzo posto della classifica con 22 punti, a -2 dal Vicenza secondo. Poker della Virtus Verona, che stende 4-1 una Clodiense sempre più in crisi e si issa in zona play-off grazie al quarto successo consecutivo. Finisce a reti biinfine tra Renate e Caldiero Terme. Nel girone B successo fondamentale del, che2-1 ladavanti ai propri tifosi: al gol iniziale degli estensi di Karlsson rispondono Renzi e Gaddini. I granata toscani si portano così a quota 22 punti, al pari di Torres e Ternana, e a -1 dalla capolista Pescara. Sprofonda invece la, terzultima con soli 7 punti.

