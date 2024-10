“Scudetto? Le favorite restano sempre…”: l’annuncio di Thiago Motta indispettisce i tifosi! (Di sabato 26 ottobre 2024) Thiago Motta ha parlato delle qualità dell’Inter e non solo. L’allenatore della Juventus ha aperto una parentesi anche sul Napoli di Antonio Conte. Ad aprire il sabato di Serie A sarà la sfida tra Napoli e Lecce. Gli azzurri scenderanno in campo al Maradona, ma nella giornata di domani tutta l’attenzione sarà focalizzata sul big match tra Inter e Juventus. Le due compagini hanno la possibilità di dare una svolta importante al campionato, anche se il risultato finale potrebbe favorire ancor più i partenopei. Ad oggi, il Napoli occupa la prima posizione in classifica. L’obiettivo è allungare sulle inseguitrici, anche se la missione resta complessa. Le pretendenti per la vittoria finale son diverse, su tutte Juventus, Inter e Napoli. A tal proposito, anche Thiago Motta ha analizzato le qualità delle big, sottolineando tutta la forza dei partenopei e non solo. Spazionapoli.it - “Scudetto? Le favorite restano sempre…”: l’annuncio di Thiago Motta indispettisce i tifosi! Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di sabato 26 ottobre 2024)ha parlato delle qualità dell’Inter e non solo. L’allenatore della Juventus ha aperto una parentesi anche sul Napoli di Antonio Conte. Ad aprire il sabato di Serie A sarà la sfida tra Napoli e Lecce. Gli azzurri scenderanno in campo al Maradona, ma nella giornata di domani tutta l’attenzione sarà focalizzata sul big match tra Inter e Juventus. Le due compagini hanno la possibilità di dare una svolta importante al campionato, anche se il risultato finale potrebbe favorire ancor più i partenopei. Ad oggi, il Napoli occupa la prima posizione in classifica. L’obiettivo è allungare sulle inseguitrici, anche se la missione resta complessa. Le pretendenti per la vittoria finale son diverse, su tutte Juventus, Inter e Napoli. A tal proposito, ancheha analizzato le qualità delle big, sottolineando tutta la forza dei partenopei e non solo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Motta : Napoli e Inter le favorite - Alla vigilia della partita Inter-Juventus, valida per la nona giornata di Serie A, Thiago Motta ha condiviso alcuni dettagli sullo stato della squadra e sugli obiettivi del match. In conferenza stampa, Motta ha sottolineato che non sente la ... (Terzotemponapoli.com)

Motta : “È oggettivo - le favorite del campionato sono Napoli e Inter” - Tuttomercatoweb.com – Motta: “È oggettivo, le favorite del campionato sono Napoli e Inter” Thiago Motta in conferenza stampa, prima del derby d’Italia fra Inter e … L'articolo Motta: “È oggettivo, le favorite del campionato sono Napoli e Inter” ... (Forzazzurri.net)

Juventus - Thiago Motta : "Inter e Napoli favorite per lo Scudetto. Non recuperiamo nessuno - non mi danno dell'interista perché..." - Conferenza stampa pre-partita di Thiago Motta, allenatore della Juventus, alla vigilia del grande match contro l`Inter. Domani sera alle 18,... (Calciomercato.com)

Thiago Motta : «Napoli e Inter favorite per lo scudetto. Il gap con i nerazzurri si è ristretto» - Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l’Inter. Thiago Motta: ««Napoli e Inter favorite per lo scudetto. Il gap con i nerazzurri si è ristretto» La Juve come deve ... (Ilnapolista.it)