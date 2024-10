Quifinanza.it - Risarcimento agli eredi: Inail condannata per morte da Covid

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Iltorna a far parlare di sé, e non per le ultime varianti in circolazione. Recentemente glidi un dipendente hanno ottenuto unda, per le conseguenze mortali patite da un lavoratore. La vicenda che ha condotto alla disputa giudiziaria e alla recente sentenza di primo grado, risaleanni in cui la pandemia era una concreta minaccia alla salute, specialmente per quei lavoratori con mansioni a contatto con il pubblico. Vediamo allora più da vicino il caso in oggetto e il perché della pronuncia del tribunale, facendo luce su unperdache sicuramente merita qualche precisazione. Ma cogliamo anche l’occasione per ricordare alcuni aspetti chiave della normativa sugli infortuni sul lavoro. Il caso A dare notizia dell’esito del procedimento è stata la Cgil, che ha seguito la controversia con il patronato Inca.