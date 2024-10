Zonawrestling.net - Rampage 25.10.2024

(Di sabato 26 ottobre 2024) Benvenuti all’analisi di, in diretta dal Maverik Center di Salt Lake City, Utah. Una serata che ci prepara all’edizione speciale “Fright Night” di Dynamite della prossima settimana, con quattro match molto interessanti in programma tra cui un main event tra Ricochet e Nick Wayne. Three-Way Tag Team Match: Undisputed Kingdom (Matt Taven and Mike Bennett) vs Shane Taylor and Lee Moriarty vs The Gates of Agony (Bishop Kaun and Toa Liona) (2 / 5) Match che vede gli Undisputed Kingdom affrontare Shane Taylor Promotions e i Gates of Agony. L’incontro inizia con Taven e Moriarty che si scambiano alcune manovre tecniche. I Gates of Agony dominano per un periodo con la loro potenza, specialmente quando Liona esegue un Samoan drop contemporaneamente su Lee e Bennett.