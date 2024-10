Piacenza, 13enne morta caduta da un palazzo. Indagato il fidanzato di 15 anni. La sorella della vittima: «Non era pazza, l'ha buttata giù lui» (Di sabato 26 ottobre 2024) Il volo da un tetto, la tragedia, le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura per i minorenni: al centro dell'indagine, la morte della ragazzina di 13 anni, caduta da un tetto di Ilmessaggero.it - Piacenza, 13enne morta caduta da un palazzo. Indagato il fidanzato di 15 anni. La sorella della vittima: «Non era pazza, l'ha buttata giù lui» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il volo da un tetto, la tragedia, le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura per i minorenni: al centro dell'indagine, la morteragazzina di 13da un tetto di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piacenza - 13enne morta dopo caduta dal tetto : indagato il fidanzato di 15 anni - L'indagine sulla morte della ragazza 13enne che ieri è precipitata dal tetto di un palazzo a Piacenza è per omicidio volontario e in vista dell'autopsia, fissata per lunedì alla Procura per minorenni di Bologna, è stato indagato e ha ricevuto un ... (Tg24.sky.it)

Ragazzina morta a 13 anni dopo la caduta dal tetto del palazzo. Si indaga sui coetanei - interrogato il fidanzato di 15 anni - Una tragedia ha sconvolto Piacenza: una ragazzina di 13 anni è morta cadendo dal tetto di un edificio. Le indagini sono in corso, con l?obiettivo di chiarire le dinamiche... (Leggo.it)

Piacenza - 13enne morta caduta da un palazzo. Si indaga sui coetanei - interrogato il fidanzato di 15 anni - Il volo da un tetto, la tragedia, le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura per i minorenni: al centro dell'indagine, la morte della ragazzina di 13 anni, caduta da un tetto di... (Ilmattino.it)

Bambino di sei anni travolto da una lastra di marmo caduta da un negozio - Un bambino di sei anni è rimasto ferito, ieri pomeriggio in via Gabriele D'Annunzio, dalla caduta di una lastra di marmo staccatasi dalla facciata di un negozio. Come riporta Meridionews il piccolo, che si trovava con la nonna all’ingresso ... (Cataniatoday.it)