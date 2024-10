Perché Atm affida a un privato (per la prima volta) una linea urbana di Milano (Di sabato 26 ottobre 2024) Una piccola linea bus di periferia è finita al centro del dibattito attorno allo stato di salute del trasporto pubblico a Milano. La linea 46, che nella periferia Sudovest della città fa su e giù dal quartiere Cantalupa alla stazione della metropolitana M2 Famagosta. Otto fermate, per quasi 4 Milanotoday.it - Perché Atm affida a un privato (per la prima volta) una linea urbana di Milano Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una piccolabus di periferia è finita al centro del dibattito attorno allo stato di salute del trasporto pubblico a. La46, che nella periferia Sudovest della città fa su e giù dal quartiere Cantalupa alla stazione della metropolitana M2 Famagosta. Otto fermate, per quasi 4

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano - rapine e furti sulla metropolitana M5 : arrestata la banda della linea lilla - Milano - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di quattro ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni e ha dato seguito alla ... (Ilgiorno.it)

Milano e la nuova linea M6 : come cambierebbe la città con la metropolitana rosa - Milano, 24 ottobre 2024 – L’apertura della linea blu M4 lo scorso 12 ottobre segna un traguardo cruciale per la mobilità milanese e rilancia progetti futuri di estensione e connessione della città. Con un collegamento rapido tra Linate e San ... (Ilgiorno.it)

Linea S1 tra Lodi e Milano : venticinque minuti di ritardo per affrontare un viaggio sulla 30 minuti - Lodi, 21 ottobre 2024 – “Venticinque minuti di ritardo per affrontare un viaggio di trenta minuti, è una cosa inaccettabile”. È la protesta del Comitato del Lodigiano e Sud Milano per i disagi subiti domenica da alcuni pendolari che viaggiano, in ... (Ilgiorno.it)

Lavori sulla Milano-Domodossola : linea interrotta per un week end a novembre - Ancora un fine settimana di disagi per i pendolari novaresi e del Vco a causa dei lavori programmati sulla linea Milano-Domodossola. Nel week end del 23 e 24 novembre, infatti, la circolazione dei treni della tratta potrà subire modifiche tra ... (Novaratoday.it)