PECHINO EXPRESS 2025: IL CAST VIP DEL REALITY SKY DI COSTANTINO DELLA GHERARDESCA

(Di sabato 26 ottobre 2024) La nuova edizione diandrà in onda in esclusiva Sky nel. Le riprese stanno per iniziare ed è stato annunciato ilufficiale e le mete toccate.avrà come sottotitolo “Fino al tetto del mondo”. Si parte dalle Filippine, si attraverasa il nordThailandia per terminare l’avventura in Nepal. A guidare il gruppo e a dirigere la gara il pubblico ritroveràcon l’inviato speciale Fru. Ma vediamo le 9 coppie in gara a. Virna Toppi e Nicola Del Freo Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba Jey e Checco Lillo Ivana Mrázová e Giaele De Donà Jury Chechi e Antonio Rossi Giulio Berruti e Nicolò Maltese Nathalie Guetta e Vito Bucci Dolcenera e Gigi Campanile Samanta e Debora Togni L'articolo: ILVIP DELSKY DIproviene da BUBINO.