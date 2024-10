Quotidiano.net - Papà Cecchettin in aula: "Ora ho capito chi è lui". L’assassino a testa bassa

(Di sabato 26 ottobre 2024) Potere guardarlo in faccia per capire, solo questo. Andare oltre le parole, agganciare quegli occhi. E di lì provare a scivolare dentro l’anima del ragazzo che diceva di amare sua figlia e l’ha ammazzata. Ginolo ripete dal primo giorno. Spiegazioni, sentenze, perdono: tutto prematuro. Prima lo sguardo, che non ammette filtri e nessuna condizione, nemmeno di essere ricambiato. Quello del padre è una freccia spuntata dal dolore ma non vacilla, resta inchiodato al giovane uomo mentre farfuglia di sacchi neri, di un pezzo di scotch, di un corpo ferito difficile da guardare. È tanto, troppo. Settantacinque coltellate e poi il resto. Ci può dire perché ha ucciso Giulia? Un motivo solo non c’è. "Volevo tornare insieme a lei e soffrivo, provavo risentimento. Avevo rabbia e la incolpavo perché non riuscivo a portare avanti la mia vita.