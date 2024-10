Oasport.it - Pallamano, Conversano e Cassano Magnago non sbagliano in Serie A Gold. Pari fra Macagi Cingoli e Sparer Eppan

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’8a giornata della2024-2025 di, fatta eccezione per il posticipo del prossimo 12 novembre tra Junior Fasano e Raimond Sassari, è andata ufficialmente in archivio. In testa alla classifica nonné ilné il: i pugliesi infatti hanno vinto 22-33 in trasferta sul campo del Bolzano, mentre i lombardi si sono imposti 34-18 con il Camerano. Affermazione convincente anche per il Teamnetwork Albatro, capace di piegare 33-27 il Pressano, mentre gli Alperia Black Devils e il Brixen festeggiano le vittorie in trasferta ottenute contro Secchia Rubiera (18-27) e Publiesse Chiaravalle (24-31). Infine il pirotecnico pareggio 30-30 fra, in un match che ha visto le due squadre spartirsi la posta in ottica salvezza.