Operatori turistici alla scoperta di Forlimpopoli

I partecipanti della nuova edizione di 'Romagna Tourism Experience', il workshop esperienziale di tre giorni (dal 25 al 27 ottobre) promosso da Visit Romagna per presentare le eccellenze e i tesori nascosti del territorio ai diversi soggetti del turismo organizzato, sono in arrivo a Forlimpopoli. Nella città artusiana il tour arriverà oggi e farà tappa a Casa Artusi dove i buyer e gli Operatori turistici arrivati da tutta Italia saranno impegnati in attività di team building, fra cui un laboratorio per la preparazione dei cappelletti. In scaletta anche una visita alla rocca albornoziana e una cena gourmet nel ristorante di Casa Artusi.

