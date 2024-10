Omicidio Cecchettin, Turetta: “Ho ucciso Giulia per rabbia, non voleva tornare con me” (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Filippo Turetta tradisce la promessa di "voler raccontare tutto, di dire la verità per onorare la memoria" di L'articolo Omicidio Cecchettin, Turetta: “Ho ucciso Giulia per rabbia, non voleva tornare con me” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Omicidio Cecchettin, Turetta: “Ho ucciso Giulia per rabbia, non voleva tornare con me” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Filippotradisce la promessa di "voler raccontare tutto, di dire la verità per onorare la memoria" di L'articolo: “Hoper, noncon me” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

