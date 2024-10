Notizie sulla squadra testa a testa pronostici e dove guardare

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sito inglese: Sabato sera Real Madrid-Barcellona si giocherà al famosissimo Santiago Bernabeu. I Blancos sono già dietro al Barcellona di tre punti nella classifica della Liga, quindi la partita di stasera ha in gioco molto di più del semplice diritto di vantarsi degli spagnoli. Entrambe le squadre sono in forma scintillante e si preparano all’entusiasmante incontro. Ultimo in azione in Champions League, il Real è passato dal 2-0 al Borussia Dortmund per 5-2 con il Barcellona che ha messo quattro reti contro il Bayern Monaco durante una vittoria casalinga per 4-1 sugli uomini di Vincent Kompany. A livello nazionale, i due giganti del calcio spagnolo sono altrettanto impressionanti. Ladi Carlo Ancelotti è imbattuta in campionato e gli unici punti persi sono arrivati ??sotto forma di tre pareggi.