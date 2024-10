Maxi inchiesta su dati riservati rubati e venduti: anche un catanese tra gli indagati (Di sabato 26 ottobre 2024) Tra gli indagati nella Maxi-operazione contro il traffico illecito di dati riservati, spunta il nome di un catanese: A.S.A., di 29 anni. L’indagine, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Varese con il supporto della Procura di Milano, della Direzione Distrettuale Antimafia e della Cataniatoday.it - Maxi inchiesta su dati riservati rubati e venduti: anche un catanese tra gli indagati Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tra glinella-operazione contro il traffico illecito di, spunta il nome di un: A.S.A., di 29 anni. L’indagine, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Varese con il supporto della Procura di Milano, della Direzione Distrettuale Antimafia e della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maxi inchiesta per furto di dati - indagati anche Del Vecchio jr e Arpe - AGI - Nell'inchiesta della Dda di Milano e della Procura nazionale antimafia sul furto di dati sensibili dalle banche dati risultano indagati anche l'imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica, e il banchiere Matteo ... (Agi.it)

Scuola - bocciati con il 5 in condotta (e rimandati con il 6). Alle elementari tornano i giudizi. Maximulte per offese ai docenti : approvata la riforma - È legge il ddl Valditara: la Camera ha approvato in via definitiva la legge sul voto in condotta con 154 voti a favore, 97 contrari e 7 astenuti. Il provvedimento prevede diverse... (Ilmessaggero.it)

Scuola - tornano i giudizi alle elementari : bocciati con il 5 in condotta (e rimandati con il 6). Maximulte per offese ai docenti : approvata la riforma - È legge il ddl Valditara: la Camera ha approvato in via definitiva la legge sul voto in condotta con 154 voti a favore, 97 contrari e 7 astenuti. Il provvedimento prevede diverse... (Ilmessaggero.it)

Ascolti tv ieri - martedì 3 settembre 2024 : Maxima (13.7%) - Ciao Darwin 9 (14.2%) - E’ sempre Cartabianca (6.4%) | Dati Auditel - Ascolti tv di martedì 3 settembre 2024: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Maxima” contro “Ciao Darwin 9“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 3 settembre 2024? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una ... (Superguidatv.it)