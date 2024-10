Maxi garage sott’acqua: "Risarcimento danni, i tempi saranno lunghi" (Di sabato 26 ottobre 2024) di Valentina Reggiani La priorità, ora, è riattivare l’utilizzo della proprietà privata e dunque dei garage. Ma ancora non è ultimata la conta dei danni e gli inquilini si aspettano delle risposte. Parliamo del disastro che si è verificato nel Maxi-parcheggio di via Zucchi, finito letteralmente sott’acqua. Parliamo di un centinaio di proprietari e di una iniziale stima dei danni pari ad un milione e mezzo di euro tra ciò che si trovava nei garage, comprese le auto e la struttura. "Sicuramente la Regione attiverà uno stato di calamità, come accaduto dopo l’alluvione – afferma l’amministratore condominiale –. Stiamo cercando di riattivare il prima possibile l’utilizzo dei garage: per questo oggi (ieri, ndr) abbiamo iniziato i lavaggi. Secondo step sarà quello di quantificare i danni e chiedere il Risarcimento ma ci vorrà tempo. Ilrestodelcarlino.it - Maxi garage sott’acqua: "Risarcimento danni, i tempi saranno lunghi" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) di Valentina Reggiani La priorità, ora, è riattivare l’utilizzo della proprietà privata e dunque dei. Ma ancora non è ultimata la conta deie gli inquilini si aspettano delle risposte. Parliamo del disastro che si è verificato nel-parcheggio di via Zucchi, finito letteralmente. Parliamo di un centinaio di proprietari e di una iniziale stima deipari ad un milione e mezzo di euro tra ciò che si trovava nei, comprese le auto e la struttura. "Sicuramente la Regione attiverà uno stato di calamità, come accaduto dopo l’alluvione – afferma l’amministratore condominiale –. Stiamo cercando di riattivare il prima possibile l’utilizzo dei: per questo oggi (ieri, ndr) abbiamo iniziato i lavaggi. Secondo step sarà quello di quantificare ie chiedere ilma ci vorrà tempo.

