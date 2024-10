Maltempo in Toscana, allagamenti a Cecina, esondati torrenti nel Pisano, 15 persone recuperate dai tetti delle auto - VIDEO (Di sabato 26 ottobre 2024) L'allerta arancione è stata prolungata a tutta la giornata e le autorità invitano i cittadini a prestare la massima attenzione L’allerta arancione, iniziata il 24 ottobre, ha portato a forti piogge e nubifragi a sud della Toscana. Nella zona di Orbetello sono caduti 44 millimetri di pioggia n Ilgiornaleditalia.it - Maltempo in Toscana, allagamenti a Cecina, esondati torrenti nel Pisano, 15 persone recuperate dai tetti delle auto - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L'allerta arancione è stata prolungata a tutta la giornata e lerità invitano i cittadini a prestare la massima attenzione L’allerta arancione, iniziata il 24 ottobre, ha portato a forti piogge e nubifragi a sud della. Nella zona di Orbetello sono caduti 44 millimetri di pioggia n

