Lutto nella musica italiana il cantante morto a 69 anni

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il mondo dellaè inper la scomparsa di un artista amato e rispettato: Mario Fabiani si è spento a 69, lasciando un vuoto profondo sia tra i suoi cari che nell’ambientele, dove era riconosciuto non solo per il suo talento, ma anche per l’umanità che lo contraddistingueva. Da tempo affrontava una grave malattia con forza e dignità, senza mai tirarsi indietro di fronte alle difficoltà. La sua memoria resterà viva in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di apprezzarlo, sul palco e fuori. Leggi anche: “Papà è, era malato”.il famosoautore di grandi successi Mario Fabiani èNato a Cagliari nel 1955 con il nome di Mario Macciocco, Fabiani scelse casualmente il suo nome d’arte, sfogliando un elenco telefonico.