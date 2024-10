Lunedì stop bus e metro a Roma, l'8/11 è sciopero nazionale (Di sabato 26 ottobre 2024) Arriva un altro sciopero dei mezzi pubblici, questa volta però ad essere colpiti dai disagi saranno in particolare pendolari, passeggeri e turisti a Roma. Usb lavoro Privato e Orsa hanno proclamato uno stop di 24 ore in Atac per Lunedì prossimo, che coinvolgerà autobus, filobus, metropolitane, tram e la ferrotramvia Termini-Centocelle. Durante lo sciopero il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Per l'8 novembre prossimo è poi in programma uno sciopero nazionale di 24 ore, sempre nel trasporto pubblico locale, senza fasce di garanzia, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per sollecitare il rinnovo del contratto di settore. Quotidiano.net - Lunedì stop bus e metro a Roma, l'8/11 è sciopero nazionale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Arriva un altrodei mezzi pubblici, questa volta però ad essere colpiti dai disagi saranno in particolare pendolari, passeggeri e turisti a. Usb lavoro Privato e Orsa hanno proclamato unodi 24 ore in Atac perprossimo, che coinvolgerà autobus, filobus,politane, tram e la ferrotramvia Termini-Centocelle. Durante loil servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Per l'8 novembre prossimo è poi in programma unodi 24 ore, sempre nel trasporto pubblico locale, senza fasce di garanzia, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per sollecitare il rinnovo del contratto di settore.

