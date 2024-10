L’economia del Sud cresce il doppio di quella del Nord, ma resta il problema spopolamento (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel 2024, i consumi totali superano di circa 17 miliardi il livello pre-Covid, ma rispetto al 2023 non evidenziano segni di ripresa significativa (+0,5%, rispetto all’1% dell’anno precedente). Ma a livello territoriale, il Mezzogiorno cresce a un ritmo più che doppio rispetto al Nord (+1,2% contro +0,5%). I consumi nel Sud mostrano però una maggiore fragilità, con un incremento previsto del +0,4% nel 2024, contro il +0,5% del Nord. Questi i principali risultati che emergono dall’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sulle economie regionali. Pil e consumi regionali La distribuzione regionale dei tassi di variazione del Pil mostra, sia nel 2023 che nel 2024, performance migliori del Mezzogiorno rispetto al Nord. L’ampio divario tra le due macro aree è evidenziato dai dati sul Pil pro capite, che mostra uno scarto superiore ai 18mila euro (21.714 euro al Sud rispetto ai 39. Quifinanza.it - L’economia del Sud cresce il doppio di quella del Nord, ma resta il problema spopolamento Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel 2024, i consumi totali superano di circa 17 miliardi il livello pre-Covid, ma rispetto al 2023 non evidenziano segni di ripresa significativa (+0,5%, rispetto all’1% dell’anno precedente). Ma a livello territoriale, il Mezzogiornoa un ritmo più cherispetto al(+1,2% contro +0,5%). I consumi nel Sud mostrano però una maggiore fragilità, con un incremento previsto del +0,4% nel 2024, contro il +0,5% del. Questi i principali risultati che emergono dall’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sulle economie regionali. Pil e consumi regionali La distribuzione regionale dei tassi di variazione del Pil mostra, sia nel 2023 che nel 2024, performance migliori del Mezzogiorno rispetto al. L’ampio divario tra le due macro aree è evidenziato dai dati sul Pil pro capite, che mostra uno scarto superiore ai 18mila euro (21.714 euro al Sud rispetto ai 39.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sella - due test per crescere e capire il livello che ci sarà - Al netto del valore molto ridotto dei risultati delle amichevoli in questa fase, il messaggio del quadrangolare di Modena, in casa Sella Cento, è forte e chiaro e probabilmente neppure troppo inaspettato. Ovvero, quest’anno l’asticella si alza ... (Sport.quotidiano.net)

Benetton - Marini : «Voglio crescere di livello ed ispirarmi ai miei compagni» - L'anno scorso i primi passi nella Prima Squadra del Benetton Rugby, questa stagione la possibilità di guadagnare maggiore minutaggio. Il flanker Giulio Marini da un anno orbita nel gruppo di giocatori a disposizione di coach Marco Bortolami e ai ... (Trevisotoday.it)

Tennis - da lunedì il torneo di Villa Carpena : "Tanti i giovani - cresce il livello dei partecipanti" - Il tennis internazionale torna protagonista al club Villa Carpena. Il circolo cittadino ospiterà infatti il torneo Itf Men’s future ‘Città di Forlì’ dotato di un montepremi di 15mila dollari. Il via lunedì prossimo con le qualificazioni al ... (Sport.quotidiano.net)

Fiat nel 2024 cresce a livello mondiale - (Adnkronos) – Così, in occasione del suo 125esimo compleanno, Fiat nel primo semestre dell’anno ha registrato una crescita consistente a livello mondiale. Con oltre 660.200 unità vendute in tutto il mondo, il Marchio automobilistico torinese ha ... (Periodicodaily.com)