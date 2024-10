‘La vita possibile, una mostra navigante’ alla Manoni 2.0 (Di sabato 26 ottobre 2024) Alle 16 l’artista e attivista di fama internazionale Gianluca Costantini, inaugura la sua mostra ‘La vita possibile, una mostra navigante’ nella Galleria Manoni 2.0, in corso Garibaldi 55 a Forlì. L’evento, che si inserisce nel festival ‘L’Occidente nel labirinto’, offrirà un’esplorazione visiva e artistica delle storie, sfide e speranze legate ai diritti umani e alle migrazioni, con un forte accento su esperienze di vita vissuta e sulle possibili alternative di convivenza. Ingresso libero negli orari del negozio, fino al 9 novembre 2024. Ilrestodelcarlino.it - ‘La vita possibile, una mostra navigante’ alla Manoni 2.0 Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Alle 16 l’artista e attivista di fama internazionale Gianluca Costantini, inaugura la sua‘La, unanella Galleria2.0, in corso Garibaldi 55 a Forlì. L’evento, che si inserisce nel festival ‘L’Occidente nel labirinto’, offrirà un’esplorazione visiva e artistica delle storie, sfide e speranze legate ai diritti umani e alle migrazioni, con un forte accento su esperienze divissuta e sulle possibili alternative di convivenza. Ingresso libero negli orari del negozio, fino al 9 novembre 2024.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La vita straordinaria di Ibelin mostra come un avatar e l'empatia possano cambiare la vita nostra e degli altri - Il nuovo documentario Netflix di Benjamin Ree, La vita straordinaria di Ibelin, che ha già commosso il pubblico del Sundance all'inizio di quest'anno e che conquisterà un pubblico ancora più grande con il suo debutto in streaming. Mats Steen è nato ... (Gqitalia.it)

Jannik Sinner torna sul suo caso di positività al Clostebol : “Mi ha mostrato chi era amico e chi no” - Un caso ancora aperto. La vicenda della doppia positività accidentale al Clostebol di Jannik Sinner è ancora in discussione. Il ricorso dal TAS della WADA ha dato seguito a un procedimento che l’altoatesino sperava di aver chiuso definitivamente ... (Oasport.it)

Mostra pittorica presso Museo del Castello Scaligero a Torri del Benaco : "L'Uomo artefice. Ritratti di vita" - Liubov Fedoseeva, una pittrice, terrà una mostra personale a Torri del Benaco dal 26 ottobre 2024 al 12 gennaio 2025. Le opere saranno esposte al Museo del Castello Scaligero che accoglierà il progetto culturale ed educativo "L'uomo artefice. ... (Veronasera.it)

La mostra dedicata alla vita straordinaria di una donna che ha fatto della moda una forma di espressione e di empowerment - In oltre mezzo secolo di carriera nella moda, non ha mai smesso di innovare ed essere un riferimento per molti designer. A 77 anni, Diane von Fürstenberg continua a essere una forza creativa e un modello di donna indipendente. La mostra a Los ... (Iodonna.it)