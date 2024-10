La sfortunata storia dell’uccello che ci ha fatto scoprire che non si può volare tranquilli nemmeno a 3.000 metri (Di sabato 26 ottobre 2024) Una pivieressa dotata di dispositivo GPS ha smesso improvvisamente di volare mentre era a 2.882 m di quota. Quando i ricercatori hanno ritrovato il dispositivo hanno poi capito perché: era stata abbattuta da un falco pellegrino. Fanpage.it - La sfortunata storia dell’uccello che ci ha fatto scoprire che non si può volare tranquilli nemmeno a 3.000 metri Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una pivieressa dotata di dispositivo GPS ha smesso improvvisamente dimentre era a 2.882 m di quota. Quando i ricercatori hanno ritrovato il dispositivo hanno poi capito perché: era stata abbattuta da un falco pellegrino.

