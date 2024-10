Metropolitanmagazine.it - La difficile storia, il dramma e il dolore di Nina Sophie Rima: “Lo stupro e l’incidente hanno stravolto la mia vita”

(Di sabato 26 ottobre 2024)conduce unasregolata, un’infanziacon genitori distanti, segnata da amicizie sbagliate e arriva a cedere alle droghe. A 15 anni la sua adolescenza viene segnata dal trauma dello, di cui ha parlato per la pvolta nel suo libro Tutto quello che non ti aspetti. A 17 anni arriva un’altra grandissima prova per: perde la gamba sinistra in seguito a un incidente in scooter. Lo scorso aprile, in occasione dell’anniversario del, la modella e influencer aveva scritto sui social: “Sette anni fa in questo giorno perdevo una gamba, il mio piede sinistro, cinque dita, un neo e una voglia sul polpaccio. Forse anche un po’ di innocenza. Quelperò non si è portato via la mia, ne la voglia di viverla. La spensieratezza, i sogni, la speranza. La voglia di tornare in piedi e mettercela tutta.