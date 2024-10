Iran dopo raid:Umilieremo nostri nemici (Di sabato 26 ottobre 2024) 8.50 "Il potere dell'Iran umilierà i nemici della madrepatria": lo scrive su X il primo vicepresidente Iraniano Aref, dopo i raid aerei israeliani sul Paese. L'Iran è pronto a rispondere all'attacco, scrive l'agenzia di stampa Tasnim, vicina alle Guardie della Rivoluzione. Sempre Tasnim afferma che i siti colpiti da Israele non sono 20, come dicono le Idf ma "un numero molto inferiore". Ieri Israele ha avvertito l'Iran dell' attacco imminente e dei bersagli, invitandolo a non reagire, scrive Axios. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 8.50 "Il potere dell'umilierà idella madrepatria": lo scrive su X il primo vicepresidenteiano Aref,aerei israeliani sul Paese. L'è pronto a rispondere all'attacco, scrive l'agenzia di stampa Tasnim, vicina alle Guardie della Rivoluzione. Sempre Tasnim afferma che i siti colpiti da Israele non sono 20, come dicono le Idf ma "un numero molto inferiore". Ieri Israele ha avvertito l'dell' attacco imminente e dei bersagli, invitandolo a non reagire, scrive Axios.

