Incidente a Novara, con l'auto escono di strada e rimangono incastrati: due persone ferite (Di sabato 26 ottobre 2024) Finiscono fuori strada e rimangono gravemente feriti. Incidente intorno alle 12 di oggi, sabato 26 ottobre, a Novara, in via Perlasca. Un’auto, dopo aver perso il controllo, è uscita di strada urtando contro il guardrail che è rimasto incastrato nell’abitacolo, bloccando di conseguenza le due Novaratoday.it - Incidente a Novara, con l'auto escono di strada e rimangono incastrati: due persone ferite Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Finiscono fuorigravemente feriti.intorno alle 12 di oggi, sabato 26 ottobre, a, in via Perlasca. Un’, dopo aver perso il controllo, è uscita diurtando contro il guardrail che è rimasto incastrato nell’abitacolo, bloccando di conseguenza le due

