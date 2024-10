Il Venom cinematografico è davvero finito? (Di sabato 26 ottobre 2024) Con il debutto nelle sale di Venom: The Last Dance, il franchise Marvel del simbionte con Tom Hardy della Sony ha ufficialmente chiuso la sua trilogia. Questo nuovo film è il terzo della serie e, come indica il titolo del film, sembra sia la fine per Eddie Brock ed il suo amico simbionte. Ora che il film è uscito in sala e i fan hanno avuto la possibilità di vedere cosa succede in The Last Dance, possiamo ancora dire che si tratti della fine? L’ultimo film della Sony è un bel fiocco che chiude tutto o un trampolino di lancio per altri film? Forse le cose non sono così semplici, perché Venom: The Last Dance cerca di fare un po’ entrambe le cose. Ci sono due modi di interpretare il finale di Venom 3: c’è la storia di Eddie e Venom e c’è la storia più grande dei simbionti nell’universo Marvel Sony. Nerdpool.it - Il Venom cinematografico è davvero finito? Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Con il debutto nelle sale di: The Last Dance, il franchise Marvel del simbionte con Tom Hardy della Sony ha ufficialmente chiuso la sua trilogia. Questo nuovo film è il terzo della serie e, come indica il titolo del film, sembra sia la fine per Eddie Brock ed il suo amico simbionte. Ora che il film è uscito in sala e i fan hanno avuto la possibilità di vedere cosa succede in The Last Dance, possiamo ancora dire che si tratti della fine? L’ultimo film della Sony è un bel fiocco che chiude tutto o un trampolino di lancio per altri film? Forse le cose non sono così semplici, perché: The Last Dance cerca di fare un po’ entrambe le cose. Ci sono due modi di interpretare il finale di3: c’è la storia di Eddie ee c’è la storia più grande dei simbionti nell’universo Marvel Sony.

