Il ragazzo dai pantaloni rosa: recensione del film con Samuele Carrino e Claudia Pandolfi – #RoFF19 (Di sabato 26 ottobre 2024) Il ragazzo dai pantaloni rosa: recensione del film con Samuele Carrino e Claudia Pandolfi – #RoFF19 “Volevamo fosse un film sulla vita di Andrea, non sulla sua morte”. Con queste parole la regista Margherita Ferri (autrice anche di Zen sul ghiaccio sottile e di un paio di episodi per le serie Zero e Bang Bang Baby) ha messo da subito in chiaro gli intenti di Il ragazzo dai pantaloni rosa, il film che porta sul grande schermo la triste vicenda di Andrea Spezzacatena, solo una delle tante vittime di bullismo e cyberbullismo, problematiche purtroppo sempre più diffuse nonostante la prevenzione che viene svolta a riguardo. È quello che cerca di fare ora anche questo film, senza però l’intento di proporre “una lezione di educazione civica“, come affermato dallo sceneggiatore Roberto Proia. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ildaidelcon“Volevamo fosse unsulla vita di Andrea, non sulla sua morte”. Con queste parole la regista Margherita Ferri (autrice anche di Zen sul ghiaccio sottile e di un paio di episodi per le serie Zero e Bang Bang Baby) ha messo da subito in chiaro gli intenti di Ildai, ilche porta sul grande schermo la triste vicenda di Andrea Spezzacatena, solo una delle tante vittime di bullismo e cyberbullismo, problematiche purtroppo sempre più diffuse nonostante la prevenzione che viene svolta a riguardo. È quello che cerca di fare ora anche questo, senza però l’intento di proporre “una lezione di educazione civica“, come affermato dallo sceneggiatore Roberto Proia.

