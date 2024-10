Gaeta.it - Il Partito Democratico di Napoli accoglie la decisione di auto sospensione del sindaco di Giugliano

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildiesprime sostegno alladideldi, Nicola Pirozzi, attualmente coinvolto in indagini sui presunti illeciti legati all’appalto per la gestione dei rifiuti. Questa scelta, coerente con il Codice etico e lo Statuto del, sottolinea l’impegno del PD a mantenere trasparenza e rispetto per la pubblica amministrazione, senza dimenticare il principio della presunzione di innocenza. La posizione ufficiale del PD In una nota congiunta, il segretario metropolitano Giuseppe Annunziata, il commissario cittadino Francesco Dinacci e il responsabile metropolitano per gli enti locali, Gaetano Bocchino, hanno dimostrato un forte senso di responsabilità nei confronti della situazione attuale.