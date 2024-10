Il “Nabucco” apre la stagione lirica al Teatro delle Muse tra entusiasmo, chiacchiericcio e cellulare (Di sabato 26 ottobre 2024) All’ingresso del Teatro del Muse dovrebbero affiggere, tra le avvertenze canoniche come il divieto ad accendersi una sigaretta o uno svapo, un bel decalogo che inviti il pubblico a un comportamento consono alla situazione. Tipo, che ne so, “Spegnere il telefono”. Oppure, “Evitate di parlare Anconatoday.it - Il “Nabucco” apre la stagione lirica al Teatro delle Muse tra entusiasmo, chiacchiericcio e cellulare Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) All’ingresso deldeldovrebbero affiggere, tra le avvertenze canoniche come il divieto ad accendersi una sigaretta o uno svapo, un bel decalogo che inviti il pubblico a un comportamento consono alla situazione. Tipo, che ne so, “Spegnere il telefono”. Oppure, “Evitate di parlare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Trame di porcellana. Marco Polo e la scoperta dell'oro bianco – teatro dentro tutti" al Museo Duca di Martina - Sabato 26 ottobre 2024, alle ore 18.00, in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Marco Polo, la Direzione regionale Musei nazionali Campania presenta presso il Museo Duca di Martina in Villa Floridiana l’evento “Trame di ... (Napolitoday.it)

Nabucco di Giuseppe Verdi al Teatro delle Muse : nel cast Ernesto Petti e Rebeka Lokar - La Stagione Lirica di Ancona 2024 al Teatro delle Muse “Franco Corelli” si apre venerdì 25 ottobre alle ore 20.30 con replica domenica 27 ottobre alle ore 16.30 con Nabucco di Giuseppe Verdi. Mercoledì 23 ottobre alle ore 18.00 è ... (Anconatoday.it)

Giardini dell’Anfiteatro off limits. botta e risposta museo-Comune. Ma i tempi si allungano ancora - Arzezo, 17 ottobre 2024 – Ormai è botta e risposta tra la direttrice del museo Archeologico Maria Gatto e l’amministrazione comunale sulla chiusura dei giardini dell’anfiteatro. «Nessun aiuto da parte del Comune» aveva detto a La Nazione la ... (Lanazione.it)

Il teatro delle ombre : laboratorio per bambini al Museo Pasqualino - In Asia fiorisce una antica forma di teatro popolare, il teatro delle ombre, di cui due tradizioni sono state riconosciute dall'Unesco. Capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità: il Wayang Kulit indonesiano e lo Sbek Thom ... (Palermotoday.it)