Grillo | Il M5s è evaporato Da creatore rivendico mio diritto all' estinzione

(Di sabato 26 ottobre 2024) "Io non voglio fare casino, dadel Movimento ioil mioall'del Movimento". Beppein un video sul suo blog aggiunge un nuovo capitolo allo scontro tutto interno ai Cinque stelle con Giuseppe Conte, che attacca direttamente. "Quando vedo questa bandiera dei Cinque stelle con davanti il Mago di Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco", dice il comico nel video. "Dobbiamo essere persone civili, lui si può fare il suo bel partito, il suo manifesto con la sua faccia simpatica sincera con scritto 'Oz e 22 mandati'. Potrebbe anche arrivare all'8 per cento. Poi magari se va da Fassino e si fa fare una profezia può arrivare anche al 15 per cento".