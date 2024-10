Grande Fratello, Tommaso e Mariavittoria affrontano incomprensioni (Di sabato 26 ottobre 2024) Grande Fratello, Tommaso e Mariavittoria affrontano nuove incomprensioni. Ecco cosa è emerso nel corso della giornata Grande Fratello, Mariavittoria e Tommaso appaiono sempre più distanti nella Casa. I due per alcune settimane sono stati super vicini instaurando un ottimo legame d’amicizia. Cosa accadrà dopo le ultime incomprensioni? La concorrente Mariavittoria cerca un chiarimento con Tommaso. La gireffina afferma: “Io voglio passare più tempo con te durante la giornata”. Leggi anche Grande Fratello, Beatrice lancia una frecciatina a Shaila Ecco cosa è emerso dal confronto tra i due gieffini Tommaso ha ascoltato le dichiarazioni della concorrente ed ha esordito: “Se vuoi stare con me, ci stai”. Poi confessa: “Non si è trovato un punto d’incontro”. Mariavittoria continua: “Non puoi reagire in questa maniera”. 361magazine.com - Grande Fratello, Tommaso e Mariavittoria affrontano incomprensioni Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di sabato 26 ottobre 2024)nuove. Ecco cosa è emerso nel corso della giornataappaiono sempre più distanti nella Casa. I due per alcune settimane sono stati super vicini instaurando un ottimo legame d’amicizia. Cosa accadrà dopo le ultime? La concorrentecerca un chiarimento con. La gireffina afferma: “Io voglio passare più tempo con te durante la giornata”. Leggi anche, Beatrice lancia una frecciatina a Shaila Ecco cosa è emerso dal confronto tra i due gieffiniha ascoltato le dichiarazioni della concorrente ed ha esordito: “Se vuoi stare con me, ci stai”. Poi confessa: “Non si è trovato un punto d’incontro”.continua: “Non puoi reagire in questa maniera”.

