Gioco del Pozzo, si è tenuta questa settimana la commissione consiliare del comune di Montevarchi (Di sabato 26 ottobre 2024) ARezzo, 26 ottobre 2024 – Gioco del Pozzo, si è tenuta questa settimana la commissione consiliare del comune di Montevarchi per approfondire i problemi occorsi a settembre 2024 che hanno impedito di svolgere il Gioco del Pozzo, un evento tradizionale che ha unito i giovani della nostra città per decenni. La registrazione della commissione è visibile sul canale you tube del comune di Montevarchi. Sono intervenuta in commissione e propongo di seguito la mia comunicazione Consigliera Masini: Buon pomeriggio a tutti, ringrazio il Presidente Centro Rievocazioni Storiche di Montevarchi Signor Antonio Melzi per la sintesi completa che ha esposto, ringrazio il signor Gino Mascagni, ringrazio tutti i ragazzi dei rioni qui presenti, seduti accanto a me. Lanazione.it - Gioco del Pozzo, si è tenuta questa settimana la commissione consiliare del comune di Montevarchi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) ARezzo, 26 ottobre 2024 –del, si èladeldiper approfondire i problemi occorsi a settembre 2024 che hanno impedito di svolgere ildel, un evento tradizionale che ha unito i giovani della nostra città per decenni. La registrazione dellaè visibile sul canale you tube deldi. Sono intervenuta ine propongo di seguito la mia comunicazione Consigliera Masini: Buon pomeriggio a tutti, ringrazio il Presidente Centro Rievocazioni Storiche diSignor Antonio Melzi per la sintesi completa che ha esposto, ringrazio il signor Gino Mascagni, ringrazio tutti i ragazzi dei rioni qui presenti, seduti accanto a me.

