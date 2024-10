Gestazione per altri, i diritti da tutelare sono molti: non si risolve tutto con risposte securitarie (Di sabato 26 ottobre 2024) Il tema di un diritto controverso come quello della Gestazione per altri, che è riuscito a spaccare molti mondi – anche quelli del femminismo – è complesso, ma non è sanzionando e facendo diventare “reato universale” una pratica che è invece legale in ben 65 Paesi che si risolvono i problemi che sicuramente esistono. Quando ci riferiamo al “reato universale”, cioè perseguibile in Italia anche se compiuto all’estero da cittadini o cittadine italiane, dobbiamo prima di tutto capire che questo concetto nel linguaggio giuridico neppure esiste. Infatti non esistono reati universali, ma reati perseguibili sotto la giurisdizione universale come crimini di guerra, genocidi o reati contro l’umanità, cioè reati che la comunità internazionale ritiene presentino una criminosità manifesta che giustifica una repressione ad amplissimo raggio. Ma non è certamente il caso della Gestazione per altri. Ilfattoquotidiano.it - Gestazione per altri, i diritti da tutelare sono molti: non si risolve tutto con risposte securitarie Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il tema di un diritto controverso come quello dellaper, che è riuscito a spaccaremondi – anche quelli del femminismo – è complesso, ma non è sanzionando e facendo diventare “reato universale” una pratica che è invece legale in ben 65 Paesi che si risolvono i problemi che sicuramente esistono. Quando ci riferiamo al “reato universale”, cioè perseguibile in Italia anche se compiuto all’estero da cittadini o cittadine italiane, dobbiamo prima dicapire che questo concetto nel linguaggio giuridico neppure esiste. Infatti non esistono reati universali, ma reati perseguibili sotto la giurisdizione universale come crimini di guerra, genocidi o reati contro l’umanità, cioè reati che la comunità internazionale ritiene presentino una criminosità manifesta che giustifica una repressione ad amplissimo raggio. Ma non è certamente il caso dellaper

