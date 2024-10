Fatebenefratelli, incontro sulla diagnostica di laboratorio per le nefropatie e danno cardiovascolare (Di sabato 26 ottobre 2024) Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Ospedale Fatebenefratelli “Venerdì pomeriggio si è svolto presso l’Auditorium dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento l’importante incontro di formazione del personale sanitario interno della struttura sanitaria di viale Principe di Napoli sul tema delle “nefropatie Continua L'articolo Fatebenefratelli, incontro sulla diagnostica di laboratorio per le nefropatie e danno cardiovascolare proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Fatebenefratelli, incontro sulla diagnostica di laboratorio per le nefropatie e danno cardiovascolare Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Ospedale“Venerdì pomeriggio si è svolto presso l’Auditorium dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesùdi Benevento l’importantedi formazione del personale sanitario interno della struttura sanitaria di viale Principe di Napoli sul tema delle “Continua L'articolodiper leproviene da Fremondoweb.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fatebenefratelli, formazione sulle nefropatie - Venerdì pomeriggio si è svolto presso l’Auditorium dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento l’importante incontro di formazione del personale sanitario interno della struttura s ... (ntr24.tv)

FATEBENEFRATELLI. LA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER LE NEFROPATIE E DANNO CARDIOVASCOLARE - Dopo i saluti del direttore amministrativo dott. Giovanni Carozza, in nome e per conto del Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos, è toccato introdurre i lavori al Direttore della UOC di Medicina di Labo ... (tvsette.net)

Benevento, maxi rissa all’esterno di un locale: cinque i ragazzi feriti - La movida in centro storico torna alla ribalta della cronaca senza che in realtà ne sia mai uscita. Questa volta lite tra due gruppi di giovani: alla fine il bilancio è di ... (ilmattino.it)

Cancro al seno, alla Festa del cinema di Roma va in scena la prevenzione - In Italia 1 neoplasia maligna su 3 nelle donne è un cancro mammario, Intergruppo parlamentare impegnato per un più rapido accesso alle terapie innovative ... (adnkronos.com)