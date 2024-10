“Ecco com’è Sonia Bruganelli dietro le quinte”, la confessione di una ballerina di Ballando con le Stelle (Di sabato 26 ottobre 2024) Anastasia Kuzmina si schiera a favore di Sonia Bruganelli e critica gli attacchi subiti dalla concorrente di Ballando con le Stelle: “È forte, ma buona. Il ballo non dovrebbe mescolarsi con il personale”. L'articolo “Ecco com’è Sonia Bruganelli dietro le quinte”, la confessione di una ballerina di Ballando con le Stelle proviene da Blog Tivvù. Blogtivvu.com - “Ecco com’è Sonia Bruganelli dietro le quinte”, la confessione di una ballerina di Ballando con le Stelle Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Anastasia Kuzmina si schiera a favore die critica gli attacchi subiti dalla concorrente dicon le: “È forte, ma buona. Il ballo non dovrebbe mescolarsi con il personale”. L'articolo “le”, ladi unadicon leproviene da Blog Tivvù.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ce l’ho fatta”. Ballando con le stelle - Sonia Bruganelli si prepara alla sfida - Sonia Bruganelli ricompare dopo le polemiche. Negli ultimi giorni la produttrice televisiva ed ex opinionista del Grande Fratello ha tenuto banco. In particolare si parla della capacità di ‘incassare le critiche’ da parte del suo compagno Angelo ... (Caffeinamagazine.it)

Ballando con le Stelle - Sonia Bruganelli voleva prendere il posto di Selvaggia Lucarelli : arriva la sua reazione - In attesa di una nuova imperdibile diretta di Ballando con le Stelle, la lente di ingrandimento ricade sulla rivalità tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Le due non si stanno risparmiando in questa avventura e l’ultima intervista ... (Anticipazionitv.it)

Sonia Bruganelli Sorprende : Ringrazia Selvaggia Lucarelli! - Sonia Bruganelli racconta la sua esperienza a Ballando con le Stelle e dedica anche alcuni ringraziamenti a Selvaggia Lucarelli. Ma le frecciatine non mancano… Ecco che cosa ha detto! Nella puntata di La Vita in Diretta, Sonia Bruganelli, ancora ... (Gossipnews.tv)

“Ballando con le stelle” - la confessione di Angelo Madonia su Sonia Bruganelli - News Tv. Sonia Bruganelli “Ballando con le Stelle”. L’ex moglie di Paolo Bonolis e attuale compagna di Angelo Madonia è una delle concorrenti del talent show condotto da Milly Carlucci. In pista, però, non fa coppia con il ballerino siciliano. È ... (Tvzap.it)