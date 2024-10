Di Lorenzo sblocca il Napoli, 1-0 contro il Lecce (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Napoli vince contro il Lecce 1-0 nel primo anticipo del sabato di Serie A. A sbloccare i partenopei al Maradona ci ha pensato Giovanni Di Lorenzo, che dopo un gol annullato nel primo tempo dal Var, trova la rete della vittoria al 73?. Ora i partenopei sono a 22 punti e a +5 dall’Inter seconda. Lapresse.it - Di Lorenzo sblocca il Napoli, 1-0 contro il Lecce Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilvinceil1-0 nel primo anticipo del sabato di Serie A. Are i partenopei al Maradona ci ha pensato Giovanni Di, che dopo un gol annullato nel primo tempo dal Var, trova la rete della vittoria al 73?. Ora i partenopei sono a 22 punti e a +5 dall’Inter seconda.

