Debutto casalingo amaro in Serie A per il Benevento 5: al PalaTedeschi passa il Petrarca 4-3

Tempo di lettura: 4 minuti

Il GG Team Wear Benevento 5 stecca il Debutto casalingo in Serie A al PalaTedeschi. La squadra di Centonze cede il passo per 4-3 al Vinumitaly Petrarca al termine di una gara rocambolesca. Rispetto alla trasferta di Torino, Andrea Centonze recupera Ramon e Lolo Suazo dalla squalifica. L'ex CDM insieme a Matheus, Arvonio, Milucci e Stigliano va a completare lo starting five iniziale scelto dal tecnico partenopeo. La prima grande occasione è per i padroni di casa: il tentativo di Milucci fa la barba al palo. Al 5? si sblocca il punteggio: un tiro di Lolo Suazo si infrange sull'esterno della rete, per gli arbitri non c'è alcun tocco per il corner, il Petrarca riparte e sblocca il punteggio con un diagonale preciso di Giampaolo. Il Benevento, due minuti dopo, ha la grande chance di impattare il punteggio: autentico miracolo di Feverati su De Crescenzo.

