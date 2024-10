Ilrestodelcarlino.it - Da Cesena a New York. Masaracchia: "Un sogno"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Giuseppe Salvatore, 51 anni, di, titolare di una ditta traslochi, per la prima volta parteciperà il 3 novembre alla maratona di Newper i colori della società podistica Seven di Savignano sul Rubicone. "È sempre stato il mio. Già mi ero iscritto nel 2020, ma poi è arrivato il Covid. Ora ci riprovo". Quando ha iniziato a fare podismo? "Ho sempre corso, ma a livello agonistico con la podistica Seven ho cominciato otto anni fa". Ha vinto delle corse? "No. Il piazzamento migliore è stato un terzo posto alla maratona di Classe di Ravenna". Come si sta prepando? "Faccio cinque giorni alla settimana con diversi tipi di allenamento e poi la domenica due ore di corsa". Quanti sarete in zona ad andare a New? "Siamo tre della Podistica Seven: io, Roberto Palmas che ha già corso la maratona e Pier Paolo Pazzaglia.