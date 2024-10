Ilgiorno.it - Così è stata presa la gang della M5. Il recidivo col cappello da pescatore i controlli in metrò e i profili social

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il primo, un ventunenne marocchino, è stato "tradito" da un capo d’abbigliamento particolarmente riconoscibile, un berretto da; senza contare che qualche giorno dopo è finito in cella dopo aver aggredito una persona sempre per rapina, sferrando due fendenti alla testa e al petto. Gli altri, un connazionale ventenne e tre diciottenni egiziani (di cui uno con 7 alias ospitato in una comunità per stranieri non accompagnati in zona Bicocca), sono stati identificati grazie aisul territorio (che hanno portato anche a una denuncia per il possesso di una lama di 18 centimetri) e alle immagini postate sui