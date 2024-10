Come se la passa lo smart working in Italia (Di sabato 26 ottobre 2024) Questa settimana sono stati pubblicati i dati elaborati dall’Osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano che ci aiutano a guardare dall’alto l’evoluzione del lavoro agile in Italia. Dalle fasi più acute della pandemia a oggi, il numero dei lavoratori che svolgono la loro attività almeno parzialmente in smart working si è quasi dimezzato. Mentre nel 2020 oltre sei milioni e mezzo di dipendenti hanno svolto il proprio lavoro in modalità agile, oggi i lavoratori smart sono “appena” tre milioni e mezzo. Se riduciamo il periodo di confronto allo scorso anno, però, notiamo una minima variazione rispetto al 2023 con dei numeri sostanzialmente identici che fanno pensare a una normalizzazione del fenomeno. Lo smart working nelle organizzazioni più complesse sembra essere un fenomeno irreversibile. Linkiesta.it - Come se la passa lo smart working in Italia Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Questa settimana sono stati pubblicati i dati elaborati dall’Osservatorio sullodel Politecnico di Milano che ci aiutano a guardare dall’alto l’evoluzione del lavoro agile in. Dalle fasi più acute della pandemia a oggi, il numero dei lavoratori che svolgono la loro attività almeno parzialmente insi è quasi dimezzato. Mentre nel 2020 oltre sei milioni e mezzo di dipendenti hanno svolto il proprio lavoro in modalità agile, oggi i lavoratorisono “appena” tre milioni e mezzo. Se riduciamo il periodo di confronto allo scorso anno, però, notiamo una minima variazione rispetto al 2023 con dei numeri sostanzialmente identici che fanno pensare a una normalizzazione del fenomeno. Lonelle organizzazioni più complesse sembra essere un fenomeno irreversibile.

