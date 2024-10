Categorie protette, Carola Rackete: “Gli antifascisti vanno tutelati” (Di sabato 26 ottobre 2024) In soccorso di Ilaria salis è scesa Carola Rackete, secondo cui l'immunità all'eurodeputata dev'essere garantita perchè si è dichiarata antifascista Imolaoggi.it - Categorie protette, Carola Rackete: “Gli antifascisti vanno tutelati” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) In soccorso di Ilaria salis è scesa, secondo cui l'immunità all'eurodeputata dev'essere garantita perchè si è dichiarata antifascista

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In soccorso di Ilaria Salis arriva Carola Rackete : “Gli antifascisti vanno protetti!”. Dalla legge… - “Gli antifascisti vanno tutelati”, è la frase principale del video con il quale l’ex capitano della nave Ong dei migranti, Carola Rackete, nel suo post social a difesa della collega. Le due colleghe si fanno sponda, con la Rackete che si oppone ... (Secoloditalia.it)

La patetica ritirata occidentale e la lezione di Carola Rackete - È difficile, almeno per me, non condividere l’amarezza e lo sconcerto di Yaryna Grusha, dinnanzi al lungo elenco delle piccole e grandi capitolazioni dell’Occidente nel confronto con l’imperialismo russo cui abbiamo dovuto assistere soltanto nel ... (Linkiesta.it)

Ucraina - Carola Rackete dice di supportare "gli oppressi" mandando le armi a Kiev : una menzogna palese - Si è già ampiamente richiamata l'attenzione sull'assurda posizione recentemente assunta dalla "capitana" Carola Rackete, la quale si è espressa favorevolmente in relazione all'invio di armi a Kiev in vista dell'attacco contro la Russia di Putin. ... (Ilgiornaleditalia.it)

Carola Rackete : "Sì alle armi a Kiev. Chi è di sinistra aiuta gli oppressi" - Un messaggio ai pacifisti e una spiegazione sul perché al Parlamento europeo ha votato a favore degli aiuti all'Ucraina. Carola Rackete, l'ex capitana della Sea-Watch eletta a Strasburgo con la Linke, ha spiegato in un'intervista al quotidiano ... (Today.it)